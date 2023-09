Iotti: «Fisicamente questa squadra non ha problemi»

Un po' d'amarezza in casa Pro Vercelli dopo la prima sconfitta stagionale a Fontanafedda contro la Triestina. Mister Andrea Dossena commenta la sfida contro i rossoalabardati: "Ho visto una Pro Vercelli dai due volti: troppo contratta nel primo tempo, in cui abbiamo lasciato troppo il controllo della gara agli avversari. Nella ripresa abbiamo messo un altro spirito e abbiamo maggior possesso delle operazioni; quando gli avversari hanno provato a venirci a prendere, siamo usciti bene, creando anche alcune occasioni pericolose per pareggiare, oltre a qualche episodio dubbio. Ci siamo trovati davanti una squadra che mi ha ben impressionato, ben strutturata e con intensità e qualità. Accettiamo il risultato: come sempre dovremo fare autocritica quando qualcosa va male, cercando di riproporre e migliorare quanto fatto di positivo". E mercoledì si torna già in campo: "Ai ragazzi dirò di ripartire dalla seconda parte del match, sperando di avere tutti a disposizione. Tutti devono sentirsi parte del progetto, fino al termine della stagione ci sarà bisogno di tutti e tutti i giocatori devono sentirsi partecipi".