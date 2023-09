Visite senologiche gratuite: prenotazioni aperte per il 17 ottobre

Sono aperte le adesioni alle visite senologiche gratuite organizzate dal Gruppo Interdisciplinare Cure del Tumore della mammella dell’Asl Vercelli per il 17 ottobre. Si tratta di un servizio offerto a tutte le donne che ne faranno richiesta e non prevede impegnativa e né oneri,. Per prenotazioni telefonare al Centro accoglienza e Servizi allo 0161/593242 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

La visita senologica sarà eseguita dagli specialisti di riferimento: Enrica Soligo e Mario Scansetti (senologi); Chiara Saggia e Renata Torazzo (oncologi); Valentina Buscarino (radiologo specialista in senologia) e Laura Masini (radioterapista oncologo).

Le donne sono attese in data 17 ottobre 2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al Centro Accoglienza e Servizi al piano terra dell’ospedale Sant'Andrea in corso Abbiate 21, e gli operatori le indirizzeranno nell’orario della visita all’ambulatorio degli specialisti che rilasceranno regolare referto di visita e faranno un counseling sulle regole d’oro della prevenzione.

Successivamente dalle 15.30 alle 17.30 le donne per cui gli specialisti hanno richiesto dopo la visita senologica un approfondimento radiologico, potranno eseguire un'ecografia mammaria bilaterale direttamente in radiologia con la dottoressa Buscarino, senza impegnativa e senza oneri.

«Attraverso giornate come questa aiutiamo le donne a prendersi cura della propria salute, a vivere bene e più a lungo - spiegano dall'Asl -. Il carcinoma mammario è la neoplasia maligna più frequente nella popolazione femminile rappresentando circa il 25% di tutte le neoplasie ed è responsabile del 14,3% delle morti per cancro nelle donne. In Europa, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha stimato che ogni anno vengono diagnosticati 464.000 nuovi casi di tumore».

La diagnosi precoce attraverso lo screening mammografico e tramite le campagne di prevenzione riduce in modo importantissimo il rischio di mortalità, aumentando i tassi di guarigione del tumore della mammella che in Italia si assestano all’86% delle pazienti.