Francis Lombardi e il passaggio delle Frecce Tricolori: doppio evento alla Fondazione Marazzato

Le porte della Fondazione Marazzato di Stroppiana si aprono, domenica 17 settembre, per una doppia celebrazione: il complesso ospiterà per la prima volta dopo il raduno di Piaggio Vespa e Apecar dello scorso giugno, per una mostra dedicata alla Francis Lombardi, Casa automobilistica fondata nel 1947 a Vercelli dall’omonimo aviatore e imprenditore genovese.

Pilota pluridecorato durante la Prima Guerra Mondiale, Francis Lombardi fondò dapprima l’AVIA, un’azienda per la produzione di velivoli, che cedette subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per dedicarsi al settore automobilistico con una nuova impresa battezzata stavolta con il proprio nome e cognome. Questa si concentrò dapprima nella realizzazione di vetture con carrozzerie speciali principalmente sulla base di modelli Fiat, ma con il tempo si allargò anche a furgoni e autoscale.

Per l’occasione, Collezione Marazzato ospiterà nel salone principale anche vetture su base Fiat 500, 850, 1800 e Lancia Flavia. Saranno inoltre esposti modellini di aerei e maquette in legno delle vetture Francis Lombardi accompagnati da documenti e materiale fotografico, tutto proveniente dalla collezione di Cesare Rinaldi.

La scelta di domenica 17 non è certo casuale: il giorno prima, infatti, la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, ospiti dell’Aeroclub di Torino ASD, attraverseranno i cieli del vercellese durante l’esibizione per festeggiare il Centenario dell’Aeronautica Militare.

La giornata si svolgerà secondo l’ormai collaudata formula dei Porte Aperte della Collezione Marazzato: i cancelli saranno aperti dalle 10 alle 19, con la possibilità di visite guidate, e sarà scandita da ben due convegni. Uno, nella classica fascia oraria 11-13, sarà dedicato ai temi della mostra, quindi alla storia della Francis Lombardi, con una lista particolarmente sostanziosa di relatori, tra cui Nando Lombardi, nipote di Francis, e Cesare Rinaldi, figlio del designer Giuseppe Rinaldi, moderata dal giornalista Massimo Condolo.

Il secondo convegno è invece fissato per le 15 ed è dedicato alla storia dell’Aeronautica Militare. Vedrà gli interventi di alcuni Maestri del Lavoro (onorificenza che festeggia anch’essa un importante anniversario, il 70esimo) che racconteranno la storia dell’Aviazione e delle Frecce Tricolori.

A introdurlo sarà Massimo Tammaro, che vanta una carriera iniziata come Pilota da Caccia e proseguita come istruttore di volo e infine pilota, Leader e Comandante delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica più numerosa e famosa al mondo. Personalità poliedrica, amante delle sfide, dal 2011 al 2017 ha lavorato in Ferrari mentre ora è, tra le altre cose, Capstone Project Director di TRIUM Global Executive MBA e membro del CdA di Italiana Assicurazioni.

Non mancheranno, oltre alla possibilità di visite libere o guidate alla collezione per tutta la durata dell’evento i consueti intrattenimenti, dall’area bimbi a quella per il ristoro con piatti tipici preparati dalla Pro Loco di Crova alla possibilità di provare l’ebbrezza della guida simulata di mezzi storici grazie a dispositivi per la realtà aumentata.

Il programma dettagliato della giornata prevede: alle 10 l'apertura; 10:30-13: visite guidate; alle 11 il convegno con tavola rotonda “Sulle ali del design” con gli interventi di Massimo Condolo, giornalista – moderatore, Cesare Rinaldi (figlio di Giuseppe, designer Francis Lombardi), Nando Lombardi (nipote di Francis Lombardi), Marco Barberis (giornalista), Antonio Greppi (ex dipendente Francis Lombardi), Fulvio Zucco (Capo redattore di Ruoteclassiche).

Dalle 14:30 alle 17: visite guidate e alle 15: convegno sulla Storia dell’Aeronautica Militare con Massimo Tammaro, ex comandante delle Frecce Tricolori che interverrà su "Le Frecce Tricolori e il lavoro di Squadra - Alta Performance e Valori"; Maestro Benvegnù Massimiliano, Maestro Nannoni Fabio - “Cent’anni passati al volo” per illustrare momenti significativi che hanno contribuito alla crescita del settore aeronautico. La chiusura della giornata è alle 19.