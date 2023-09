Terribile schianto: morto un 17enne; in codice rosso un altro giovanissimo

Gravissimo incidente a Roasio, all'altezza della località quattro strade, sulla provinciale 142. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un altro giovanissimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Secondo le prime, frammentarie, informazioni, viaggiavano a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto.

Nella zona i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine sono ancora in corso: sul posto è intervenuto il personale del 118 che, all'arrivo, non ha potuto far altro che constatare la morte di uno dei due giovanissimi e operare per un celere trasporto in ospedale dell'altro malcapitato motociclista.

Quello avvenuto a Roasio è il terzo incidente mortale, avvenuto nel vercellese in meno di una settimana, che ha coinvolto motociclisti, anche molto giovani: sabato, tra Villata e Casalvolone, aveva perso la vita Alessandro Dell'Olmo, 24enne di Villata; domenica a Fontanetto Po, un 61enne di Novara.

