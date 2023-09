Lutto per Alessandro Dell'Olmo, morto in moto a 24 anni

Villata piange Alessandro Dell’Olmo, che ha perso la vita a 24 anni dopo essere uscito di strada con una moto, nel pomeriggio di sabato, lungo la strada per Casalvolone.

Era in moto con una ragazza, che si è salvata: i mezzi di soccorso l'hanno trasportata in ospedale a Vercelli, ferita ma non in condizioni gravi. Dell'Olmo, invece, è spirato praticamente sul colpo. Era stato un promettente nuotatore alla Libertas di Novara, città dove aveva anche frequentato le scuole superiori, all'istituto Bellini.

I carabinieri sono al lavoro per capire la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 18 lungo una strada che viene considerata pericolosa e dove, già in passato, si sono verificati gravi sinistri. La moto sulla quale viaggiavano i due ragazzi, contrariamente alle prime informazioni, è finita fuori strada in modo autonomo.