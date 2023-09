Pro Vercelli: pagelle (contro il Lumezzane)

SASSI: 6,5

Una gran parata e tanta, tanta sicurezza. Non disputa una gara perfetta (un’uscita a vuoto) ma la sensazione che si tratti di un gran bel portiere c’è.

IEZZI: 7,5

Devastante in fascia, prezioso in difesa, bravo coi piedi nella costruzione.

FIUMANO’: 6,5

Più Convincente rispetto alle gare amichevoli. Molto di più.

CAMIGLIANO: 6,5

Bel difensore, autorevole.

RODIO: 6,5

Nel primo tempo si vede poco, poi pian piano sale in cattedra.

IOTTI: 6,5

Gara oscura, di tanta corsa.

EMMANUELLO: 6,5

Il fulcro del gioco parte dai suoi piedi, buona gara.

LOUATI: 6,5

Vedi Iotti.

MUSTACCHIO: 7

Parte in sordina, poi, dal gol propiziato in poi, partita in crescendo.

NEPI: 7

Un voto in più per il gol, ma soprattutto nel primo tempo si è visto poco.

MAGGIO: 7,5

Un grande gol, un altro propiziato, e una spina nel fianco della difesa. Ha classe, gran bell’acquisto, insomma. Davanti è stato il number one.

PETRELLA: 7

CAROSSO: 6,5



COMI: ng

CONTALDO: ng

SIBILIO: ng.

DOSSENA: 7

Gioco con costruzione dal basso e modulo 4-3-3. Promosso a pieni voti.