Radiologia, bandito il concorso per il nuovo primario

Dopo tre anni dalle dimissioni dell'allora primario Fabio Melchiorre, l'Asl Vercelli ha avviato in questi giorni le procedure per il concorso che porterà all'individuazione del nuovo direttore della struttura complessa di Radiologia dell'Asl Vercelli.

La struttura complessa di Radiodiagnostica, afferente all’Area dei Servizi, ha sede nel presidio ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli, all’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia e alle Case della Salute di Santhià e Gattinara.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale.

Sul tema del concorso per il primario di Radiodiagnostica ci sono stati, negli ultimi mesi, numerosi interventi da parte degli amministratori del territorio: dall'ex parlamentare Paolo Tiramani, che si è sempre occupato di Sanità e che, nella sua nuova attività con il movimento "Piemonte al Centro" ha subito sollevato il tema dei tre anni di attesa per il nuovo primario. «Nella nostra prima uscita - commenta - ho evidenziato come servisse il concorso, dopo tre anni di assenza la copertura del primariato di Radiologia. Piemonte al Centro vuole essere uno stimolo per il bene del territorio».

Ma anche il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, nei mesi scorsi aveva sottolineato il problema nel corso di uno degli scambi polemici in materia di sanità.