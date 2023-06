Pala Pregnolato, lavori in corso - I VIDEO

Entra nel vivo il cantiere per la riqualificazione del Pala Pregnolato, al rione Isola, struttura che ospita gli sport rotellistici: dall'hockey al pattinaggio. Realizzato una trentina di anni fa, è il più grande palazzetto dello sport presente in città e ha ospitato le leggendarie sfide hockeistiche degli anni '80 e '90.

L'intervento, da un milione e mezzo di euro, prevede una riqualificazione completa dello stabile, della pista, degli impianti, dei servizi, dello spazio per il pubblico e della tribuna stampa.

Le opere prevedono anche interventi esterni, con la creazione della nuova biglietteria, dello spazio per l'ingresso e uscita dei bus ospiti e della pista esterna.

Nel periodo in cui sono previsti i lavori, i ragazzi del pattinaggio utilizzeranno uno spazio di allenamento ricavato a Caresanablot e alcune delle giovanili dell'Engas si alleneranno allo skate park di via Olcenengo due volte la settimana. Sulla base dello stato di avanzamento dei lavori saranno poi disposti anche provvedimenti mirati per le partite di Hockey Vercelli e Amatori.