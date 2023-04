Pala Pregnolato, da maggio il cantiere: un milione e mezzo per rifare il tempio dell'hockey

La ditta c'è e c'è anche una data: il 2 maggio prendono il via le opere interne per la riqualificazione del Pala Pregnolato, il tempio dell'hockey e degli sport rotellistici, luogo simbolo del rione Isola.

Con un intervento da un milione e mezzo di euro la struttura verrà ammodernata e resa più performante dal punto di viste energetico e funzionale. I lavori che coinvolgeranno l'interno della struttura proseguiranno fino a ottobre: molto attesa, in particolare, è la sostituzione della pista da gioco che verrà rifatta con un parquet specificamente trattato per gli sport rotellistici. Saranno sostituite le luci, creata una tribuna vip e una postazione per le riprese televisive, e la capienze potrà passare dagli attuali 600 agli 850 posti richiesti anche per le competizioni internazionali.

Ad aggiudicarsi l'appalto per i lavori la ditta Ief Leonardo di San Maurizio Canavese, presente, mercoledì, alla conferenza stampa di presentazione dei lavori insieme ai rappresentanti delle società sportive, al sindaco Andrea Corsaro, agli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici, Mimmo Sabatino e Massimo Simion, al dirigente del settore Marco Tanese e all'architetto Lea Enrico che ha seguito le varie fasi del progetto.

Opere rilevanti sono previste anche sulla parte esterna del palazzetto: verranno realizzate senza interferire con l'attività agonistica delle società che, se non ci saranno intoppi, potrà riprendere con l'autunno.

«Andiamo a migliorare le prestazioni e la funzionalità di un impianto storico per la città di Vercelli - ha detto il sindaco Corsaro -. Le coppe che sono esposte qui in sala stampa raccontano il prestigio e i risultati ottenuti dalle società che ruotano intorno a questa struttura. L'investimento è importante e consentirà di far diventare il palazzetto uno dei più importanti sul territorio piemontese per la rotellistica».

Condivisi con i direttivi delle società interessate, i lavori consentiranno anche di creare una biglietteria coperta e un nuovo ingresso pubblico, mentre, sul fronte impiantistico, sono previsti l'adeguamento antincendio, la revisione dei percorsi delle uscite d'emergenza e i parapetti nella zona di gioco.