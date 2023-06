Pagare l'Imu senza far code: le proposte di Poste Italiane

In occasione della prossima scadenza Imu, prevista per venerdì 16 giugno, Poste Italiane ha predisposto alcune modalità operative per accedere senza disagi al pagamento della prima rata di acconto dell’imposta sugli immobili, risparmiando e ottimizzando il proprio tempo.

Oltre alla possibilità di pagare online direttamente dal sito poste.it, l’Azienda ricorda ai cittadini intestatari di immobili soggetti al tributo che hanno scelto di effettuare il versamento in un ufficio postale, che è possibile recarsi in una delle 91 sedi vercellesi per il pagamento.

Inoltre si può pianificare la propria visita prenotando l’operazione a sportello da tablet e smartphone con le APP Ufficio Postale, Postepay, BancoPosta o direttamente dal sito dal sito www.poste.it, tramite l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”.

Il sistema di prenotazione da remoto, disponibile in 10 sedi della provincia di Vercelli, consente di prendere appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili, oppure di scegliere se prendere subito il numero e di recarsi immediatamente in Ufficio Postale.

Tale scelta è facilitata dalla possibilità di monitorare il proprio turno, controllando dalle APP il numero dei clienti in attesa. <s> </s>

Anche dal canale WhatsApp è possibile prendere appuntamento o richiedere il proprio biglietto elettronico, per farlo occorre solo memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni suggerite.

Poste Italiane ricorda infine che in quattro Uffici Postali di Borgosesia, Crescentino, Gattinara, Santhià e Vercelli Centro è possibile eseguire l’operazione fino alle 19.05 di venerdì 16 giugno.