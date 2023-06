Inizia la campagna anti-zanzare

Parte la campagna di trattamento anti zanzare del Comune di Borgosesia.

La campagna di lotta, iniziata ai primi di maggio con i primi trattamenti, prosegue: sono interessate, in particolare, le caditoie pubbliche del centro abitato, oltre a diversi ristagni naturali d'acqua dove i tecnici del Centro Operativo locale hanno rilevato le prime infestazioni.

Durante la campagna i trattamenti larvicidi (alla base, si ricorda, del progetto regionale) saranno affiancati da interventi adulticidi o repellenti (a seconda dei casi), che avranno lo scopo di permettere un ulteriore controllo di questi fastidiosi insetti in occasione di eventi pubblici di particolare interesse o in siti particolarmente vulnerabili, come le scuole e gli asili.

Il Comune ha già emanato un'apposita ordinanza, che richiama tutte le regole di comportamento utili alla prevenzione soprattutto in ambito privato dove, per ovvie ragioni, non è possibile intervenire mediante le squadre di disinfestazione a disposizione del Centro Operativo: «Accanto all’attività degli specialisti – spiega la vicesindaco Eleonora Guida, che ha anche la competenza sull’Ambiente – è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini, perché ogni singolo ristagno d'acqua può trasformarsi in un pericoloso focolaio di proliferazione di questi insetti. L'ordinanza che abbiamo emesso fa riferimento a coloro che coltivano orti, dove ci sono molti contenitori per conservare l’acqua da irrigazione, ma anche – aggiunge l’amministratrice - ai responsabili condominiali, ai gestori di attività commerciali come i gommisti e i vivaisti: insomma a tutti coloro che gestiscono aree all’aperto dove potrebbero venirsi a formare dei ristagni d’acqua, luoghi ideali per la proliferazione degli insetti. Ringrazio tutti per l’attenzione che vorranno porre, per il bene dell’intera comunità.».

Con lo staff del Centro Operativo, il Comune sta valutando la possibilità di svolgere attività didattiche con i ragazzi dei centri estivi ed altre iniziative volte all'informazione: «L’educazione ambientale mi sta da sempre molto a cuore – dice ancora la vicesindaco Guida – è necessario far crescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente: ne va del loro futuro! Sto lavorando dunque per la realizzazione di un progetto che coinvolga le diverse fasce d’età, in modo da formare una nuova generazione capace di rispettare, e far rispettare, l’ambiente naturale».