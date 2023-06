Pro Vercelli Scherma: oro e argento ai campionati italiani di spada B2

Un oro e un argento ai Campionati italiani di spada categoria B2. Le squadre vercellesi riconquistano la B1.

Terza giornata di gare sulle pedane di “Piacenza Expo” per i Campionati Italiani a squadre dalla Serie A2 alla C, tutta dedicata alla spada.

L’Associazione Scherma Pro Vercelli si è aggiudicata il titolo nella B2 di spada maschile. La squadra piemontese con Sebastiano Bosso, Filippo Checco, Ettore Leporati e Leonardo Morotti ha sconfitto all’ultima stoccata per 45-44 il Club Scherma San Nicola (Marco Balzano, Danilo Di Lillo, Dario Loffredo, Daniel Nacca) poi secondo classificato. Medaglia di bronzo per il Veronascherma che nella finale per il terzo posto ha superato il Circolo Ravennate della Spada quarto classificato.

La serie B2 di spada femminile è stata conquistata dalla Propatria 1883 Milano. Le lombarde Sofia Gironi, Caterina Macillis, Lavinia Marchi e Alessandra Romano nel match di finale hanno battuto per 45-34 l’Associazione Scherma Pro Vercelli medaglia d’argento con Matilde Bellini, Marzia Cena, Sara Della Cioppa ed Eleonora Orso. Terza classificata la squadra del CS Apuano, quarto posto per il Club Scherma Firenze.