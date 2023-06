Scoperto un crimine su tre, aumentano i reati del Codice rosso

Si occupano del 70% dei crimini commessi in provincia e, grazie alla presenza delle stazioni, rappresentano il più diffuso e il primo presidio di legalità. Lunedì l'Arma dei Carabinieri celebra la festa annuale che rappresenta anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta.

Nell'ultimo anno l'Arma ha indagato su 3.417 reati, un dato in linea con l'anno precedente e ha scoperto l'autore di un reato su tre: «Un dato superiore alla media nazionale che si attesta a uno su quattro - commenta il comandante provinciale, colonnello Emanuele Caminada - ma che, ovviamente, ha ampie prospettive di miglioramento». L'attività investigativa ha permesso di perseguire oltre il 22% dei delitti commessi, un dato superiore al nazionale (+7,4%) identificando 177 autori di reato. Le persone denunciate sono 1.387, di cui 117 arrestate, il 23% straniero.

Il dato significativo è quello legato all'aumento forte di reati legati al codice rosso. Negli ultimi 12 mesi i Carabinieri hanno indagato su 43 reati di atti persecutori (+160%) con il 12% di vittime straniere; 63 maltrattamenti in famiglia (+124%), il 15% in contesto straniero. Delle 92 persone denunciate, oltre l'80% sono stati sottoposti a misure restrittive. «L'aumento di questi dati - commenta il colonnello - va messo in relazione con l'aumento delle denunce». Caminada sottolinea anche la reattività del sistema vercellese nel suo complesso e la rete che si è creata tra enti per offrire strumenti di prevenzione e protezione.