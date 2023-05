“La Gran Borgosesia”: la prima edizione a Luca Raggio e Camilla Magliano

Nella valle dei tipici Walser, del Monte Rosa con il rifugio più alto D’Europa, la Capanna Margherita a 4.554 metri di altezza, il fiume Sesia, meta ambita per canoa e rafting, si è tenuta la “La Gran Borgosesia” la prima edizione di una Granfondo inserita nel Circuito Coppa Piemonte Drali, con ambizioni di crescita in un bellissimo territorio turistico.

La logistica

Come promesso nelle scorse settimane Francesco Ravera e Alberto Laurora con il Team One P.M. hanno lavorato su di una sede degna dei grandi eventi, a partire dal “village”, adiacente ad un capiente palazzetto dello sport. Danza, enogastronomia, espositori tematici meta di visitatori e appassionati di sport e ciclismo sino alla tarda serata del sabato.

La gara

Partenza ore 8,30 da via Vittorio Veneto, per 800 atleti schiera<wbr></wbr>ti in griglia e pronti a darsi battaglia in direzione provincia di Biella. Muscoli subito alla prova nella prima salita, la Curino -San Bonomio, un tratto da 9 chilometri con una pendenza media del 17%. Ritorno in provincia di Vercelli e passaggio ancora sotto l’arco di partenza su Borgosesia al km 25, con Paolo Castenovo e Luca Raggio (con un margine di 2 min sul gruppo) e Camilla Magliano per la femminile a fare da battistrada sugli inseguitori, proseguendo poi in direzione della Cremosina, una salita da 6 km e 8% di pendenza, arrivando poi al primo rilevamento cronometrico al Passo della della Colma ( 8 km e 11% dislivello) a 68 km dalla partenza registrando in testa, Paolo Castelnovo e Luca Raggio e ancora Camilla Magliano per le donne.

I risultati Mediofondo

Mattatori Luca Boschini del Team Colpak Ballan, seguito da Daniel Pellegrinelli del Team Seven Club, terzo Alberto Merli del Pedale Godiaschese mentre per le donne, prima al traguardo l’inossidabile Olga Cappiello del Team De Rosa Santini, seguita da Chiara Quartesan del gs Veloce Melzo e terza Giuseppina Tamara Rollini del team Edilmora.

I risultati Granfondo

Primo Luca Raggio del Team Più Sport Levante, seguito da Paolo Castelnovo del Team MP Filtri e terzo Luca Passarotto del Team Marchisio Bici, mentre per le donne, prima Camilla Magliano del Granbike Velo Club Torino, seguita da Mara Manfredi del Mg.K Vis- Dal Colle Re Artù e terza Sabrina De Marchi dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse

Società

La classifica team ha visto, ancora una volta, il successo della corazzata torinese Rodman Azimut Squadra Corse retta da Marco Pipino, davanti al GS Passatore e asd Pedale Godiaschese

I Leader di categoria del Circuito Coppa Piemonte Drali

Mediofondo: Liliana Pillon, Antonella Vigliano, Tamara Rollini, Edoardo Romanò, Livio Rossi, Edoardo Pizzoli, Davide Criscione, Leonardo Viglione, Pier Giorgio Burdese, Sergio Battaglino, Maurizio Fornara, Vezzali Filippo.

Granfondo: Sabrina De Marchi, Roberta Bussone, Elisabetta Debernardi, Stefano Prandi, Sergio Limido, Luca Passarotto, Alessandro Giraudo, Fabio Capello, Massino Grappeja, Lanfranco Antonioli, Matteo Crosa Lenz, Alain Seletto.

Il Pasta Party, le premiazioni

All’interno del village, con meteo ancora clemente, vassoio composto da pasta al sugo, affettato, pane, dolce e acqua, e di seguito una premiazione ricca, costituita da cestialimentari Conad, abbigliamento sportivo, salumi del prestigioso marchio Franchi, confezioni di birre artigianali Sant’Andrea. Premiazioni importanti anche per le squadre, da sempre pilastro portante del Circuito Coppa Piemonte Drali, a cui sono stati riservati zainetti contenenti prodotti del gruppo Beta, Biciclette, gadget del gruppo Class, sei orologi Festina e ben dieci capi cashmere prodotti dall’azienda Lanificio Colombo.

Tutte le classifiche sono visibili dal sito www.winningtime.it

Prossimo appuntamento alla “Gran Fondo Giro Valli Monregalesi” Mondovi (Cn), quinta prova del Circuito Coppa Piemonte Drali che si disputerà il 18 Giugno.