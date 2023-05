Tre fantastiche coppie dello Skating Vercelli

Non vi è alcun dubbio: le specialità di coppia regalano sempre molte emozioni agli atleti e a tutti gli addetti ai lavori del pattinaggio artistico su rotelle. E ciò che si è visto ai recenti Campionati Regionali FISR, svoltisi al Pala Dal Lago di Novara e UISP al pattinodromo di Pozzolo Formigaro (Al), sotto le ottime ed efficienti organizzazioni rispettivamente delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Gioca Novara e Aurora, hanno rispettato i pronostici. Le giornate di gare, hanno visto impegnati un cospicuo numero di atleti, che hanno dato vita a quelle emozioni che solo le competizioni regionali regalano. Lo Skating, sfoggiando tre coppie nel settore danza, è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori come “ottima scuola in Piemonte anche in questa specialità”. Gli sforzi fisici, economici ed organizzativi hanno quindi premiato la società bicciolana con tre fantastici ori.

La categoria Divisione Nazionale D/Master ha visto protagonisti Martina Vicini e Luca Sacconier, coppia attesissima in gara, non ha deluso le aspettative, vero diletto per coloro che hanno assistito alla competizione. Ottimi entrambi nelle danze obbligatorie Killian e Rocket, sono stati premiati dalla giuria con buoni punteggi. In testa già dagli obbligatori, hanno confermato la leadership con il bellissimo libero sul tema amore. L’esibizione carismatica e elegante che hanno offerto alla giuria è valsa loro un ottimo punteggio e il titolo regionale. La categoria Divisione Nazionale A, è stata dominata dai sempre eleganti Martina Michelone e Giulio Perucchini (atleta della Gioca Novara), anche loro coppia ormai consolidata, in questa stagione hanno evidenziato ulteriori notevoli miglioramenti tecnici. La caparbietà di questi atleti nel dedicarsi a questa impegnativa specialità, li ha condotti a competere sempre ad alto livello. Coppia new entry della stagione, ma altrettanto determinata a ben figurare in questi debutti regionali, Adele Sciascia (Gioca Novara) /Federico Failla nella categoria Giovanissimi/Novizi, hanno sorpreso il pubblico con una concentrata esecuzione nella loro danza obbligatoria e con una simpatica interpretazione nel loro programma libero “Tarzan”. Un ringraziamento particolare ai dirigenti delle società Gioca Novara, Skating Vercelli, agli allenatori Matteo Marinello, Michela Pellò, e alla supervisione dell’aspetto coreografico del tecnico Marco Pecchioni, senza il cui impegno e la grande serietà, questi risultati non sarebbero possibili.

Per queste tre fantastiche coppie continua il lavoro sportivo, con grande motivazione per le prossime fasi nazionali di Calderara di Reno a giugno e di Montesilvano a luglio, con l’obiettivo di raggiungere in queste occasioni ottime prestazioni.