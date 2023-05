Nebris Cigliano: incetta di medaglie alla seconda prova del regionale Us Acli Piemonte - foto

Continuano le soddisfazioni per la ginnastica Nebris Cigliano. Quattro medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo per le ginnaste vercellesi di Hortensia Dalimon alla seconda prova del Campionato Regionale US Acli Piemonte a Torino, che si è disputata sabato.

Prima categoria Baby medaglia d'oro per la piccola ginnasta di 5 anni alla sua prima esperienza Nicole Selva. Prima categoria bambine medaglia d'oro va a Camilla Primavera, mentre Frida Selva ha riconfermato la medaglia di bronzo della prima prova. Prima categoria ragazze medaglia d'oro la conquista Angelica Rondoletto. Prima categoria allieve dalla medaglia d'argento nella prima prova è passata alla medaglia d'oro Emma Laddetto. Seconda categoria junior, è salita sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d'argento Martina Arborio.

Dal quarto posto in poi si sono comunque ben piazzate nella Prima categoria ragazze Nicol De Marco, Anna Ceridono, Ilenia Maffeo, Camilla Pozzo, Gaia Peron, Camilla Peppa.

Prima categoria bambine Irene Ceridono, Alice Scusello e Camilla Scusello. Prima categoria allieve Marta Bertaina. E nella seconda categoria allieve Desirée Zolla.

«Sono molto contenta per il lavoro che stanno facendo le mie ginnaste - commenta Hortensia Dalimon - stanno dimostrando impegno e dedizione ad una disciplina molto difficile. Questo anche grazie ai genitori che le appoggiano e le spronano a dare sempre il meglio. Ringrazio la presidente della società, Ornella Grazio, e i miei collaboratori Chiara Pasteris e Francesco Tarello».