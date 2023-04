Engas Hockey Vercelli e Centro Aiuto alla Vita O.d.V. insieme sabato al Palapregnolato

Engas Hockey Vercelli continua nella sua opera a sostegno del sociale, questa volta a beneficio di Centro Aiuto alla Vita Vercelli O.d.V.

C'è un importante motivo in più per andare dopodomani (sabato 22 aprile) al Palapregnolato a sostenere la squadra di Crudeli nel decisivo ritorno del preliminare playoff con Teamservicecar Monza (andata 3-4 per HV, ndr): fare del bene.

Centro Aiuto alla Vita Vercelli sarà presente con un banchetto in cui, in cambio di una piccola offerta, saranno distribuite piantine di begonia, provenienti dalla Floricoltura Viaro di Lignana.

L'iniziativa sosterrà le attività della O.d.V. che aiuta donne e famiglie in difficoltà a far fronte ad una gravidanza difficile e/o inattesa. Per questo, si potranno donare anche generi a lunga conservazione per neonati.

Se volete saperne di più sull'associazione: https://cavvercelli.wixsite.com/cavvercelli