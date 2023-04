Pro Vercelli-Mantova 0-2 (Incubo play out fino alla fine)

PRO VERCELLI-MANTOVA 0-2

Marcatori: Garbaudo (M) al 12'; Bocalon (M) al 90'.

PRIMO TEMPO

Pubblico record: 1462, dei quali 620 abbonati 620, per un incasso di 8662euro.

Ammonito anche Louati, 12'.

Nessun tiro in porta, gara ad alta tensione.

Punizione di De Francesco, testa di Gerbaudo segna in mischia di testa, Mantova in vantaggio.

Bocalon, cross in area, salva Clemente, al 19'.

Svolta nella partita: ingenuità di Louat che trattiene un avversario, seconda ammonizione, rosso. Pro Vercelli in dieci e per di più in svantaggio. Al 22'.

Ammonito anche Gardano.

Pro Vercelli disegnata da Gardano con un 4-3-2 (Laribi arretrato a mezzala).

Botta da fori di Calvano, para in due tempi Tosi, 29'.

Calvano, gran recupero in scivolata su Pedone che lo tiene per la maglia, fallo, ma l'arbitro non estrae il cartellino giallo.

Primo ammonito del Mantova, Pierobon, al 35'.

Laribi di destraggia tra due avversari in area, sterzata e tiro, sul fondo. Bella azione, al 35'.

Gran giocata di Rojas che s'incunea tra due avversari, la sua botta è alta.

Angolo di Laribi, testa di Perrotta che schiaccia, parata di Tosi.

Botta di Guccio, sul fondo, al 42'.

Quattro di recupero.

Iotti strattonato per la maglia, niente giallo.

0 a 1 dopo 45'.

SECONDO TEMPO

Ha un grande merito la Pro: gioca in dieci ma non sembra.

Ammonito il portiere del Mantova per perdita di tempo (e siamo solo al 57').

Primo cambio di Gardano, esce Laribi, dentro Vergara. Al 60'.

Primo spunto di Vergara, steso. Punizione per la Pro. Niente.

Rojas trattenuto, l'arhitro non vede.

Arrighini frana in area, per l'arbitro non è rigore. Da rivedere. Al 67'.

Pedona scappa a Perrotta, provvidenziale chiusura di Cristini.

Guccione, tiro al volo sull'angolo basso, Valentini si supera con una parata miracolo.

Due cambi di Gardano: dentro Guindo e Corradini, escono Calvano e Arrighini. Al 75'.

Tre cambi del Mantova. Difesa a cinque degli ospiti.

Cross pericolo di Vergara, blocca Tosi. Mancano 11 minuti più recupero.

Sette minuti di speranza, più recupero.

Guccione, sberla da fuori, para Valentini in due tempi. 84'.

Bocalon segna la parola fine alla gara, Mantova 2 Pro Vercelli 0.

Guccione recupera un pallone sulla trequarti, e conclude con il mancino: Valentini para, Bocalon riesce ad avventarsi sulla respinta e segna.

Dentro Saco e Gatto, 4 di recupero.

È finita.

Le concorrenti hanno pareggiato, il Mantova supera la Pro (paripunti, ma scontri diretti a favore del Matova), l'incublo play out prosegue.

Formazioni.

PRO VERCELLI (4-3-12): Valentini; Clemente (Saco 90'), Cristini, Perrotta, Anastasio; Iotti (Gatto 90'), Calvano (Corradini 75'), Louati; Laribi (Vergara 60'); Rojas (Guindo 75'), Arrighini. A disp. M. Rizzo, Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Gatto, Costanzo, Gheza, Vergara, N. Rizzo, Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All. Gardano.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Fazzi (Padella 77'), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudon (Pedone 27'), De Francesco, Pierobon (Silvestro 77'); Guccione, Bocalon, Mensah (Matteucci 77'). A disp. Chiorra, Malaguti, Matteucci, Iotti, Conti, D’Orazio, Pedone, Fontana, Agbugui, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All. Mandorlini.

Arbitro: Gabriele Scatena

Ammoniiti: Anastasio, Louti della Pro Vercelli; Tosi del Mantova.

Espulso Louati al 22'.