«L'espulsione ha pesato, ma non abbiamo giocato come avremmo dovuto»

Il mister della Pro, Massimo Gardano analizza la sconfitta interna contro il Mantova, diretta rivale nella corsa anti-play out: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata; purtroppo abbiamo iniziato un po' sotto tono rispetto alle ultime prestazioni, sia per problemi fisici che altre motivazioni.

Più che il gol iniziale ha pesato l'espulsione. L'ho ripetuto più volte: in serie C, giocando in inferiorità numerica, in questo caso già dalla metà del primo tempo, diventa tutto più complicato. Non è un fatto esclusivamente tattico o di gestione della situazione: cambiano le distanze e si fa più fatica a sviluppare il gioco, quindi diventa tutto ancora più difficile. Purtroppo il nostro giocatore ha commesso un'ingenuità perché, già ammonito, ha trattenuto per la maglia un avversario, facendo scattare il secondo giallo. Oggi avevamo un match point in casa ma l'abbiamo sprecato. Mi dà fastidio non aver potuto giocare alla pari e, soprattutto, aver approcciato il match in maniera non corretta rispetto al nostro valore.

Nessun colpevole ma sicuramente abbiamo giocato un gradino sotto le nostre potenzialità espresse nelle ultime gare. Il Mantova? Ha un parco attaccanti d'assoluto valore, in grado di fare male. Mi aspettavo che anche interpretassimo l'incontro in questa maniera; noi invece, abbiamo fatto poco rispetto a quello che avevo ipotizzato".