Viale Garibaldi, lavori Asm prima della riqualificazione - FOTO

Sono iniziati i lavori preparatori alla riqualificazione di viale Garibaldi. Dalla giornata di oggi, giovedì 13 aprile, Asm sta effettuando una serie di sondaggi ed esami per la dismissione e lo spostamento di alcuni sottoservizi.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, fino al 28 aprile, dalle 8 alle 18 in piazza Roma (lato civico n.8), nel tratto da corso Gastaldi a corso Garibaldi, sono temporaneamente vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata i tutti i veicoli ad eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento dei lavori e in corso Garibaldi, nel tratto di collegamento tra le due carreggiate in prossimità di piazza Roma, è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli.

Gli interventi, propedeutici all'avvio del piano di riqualificazione dell'architetto Andreas Kipar, proseguiranno una decina di giorni nella zona verso piazza Roma e, in contemporanea, anche nella zona verso piazza Paietta sin è insediata un'area di cantiere per ulteriori interventi sui sottoservizi sempre da parte di Asm.