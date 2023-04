Due giorni di shopping: c'è il Fora Tut di Primavera

Fine settimana nel segno dello shopping: il 15 E 16 aprile torna il Fora Tut di primavera, appuntamento nel segno degli affari organizzato dall'Ascom Vercelli, durante il quale i commercianti possono esporre all'aperto i loro prodotti offrendoli a prezzi super scontati.

La due giorni si snoderà dal centro storico alla periferia di Vercelli, con la possibilità, per moltissime aziende della periferia, di spostarsi in centro per poter godere del forte passaggio di clienti.

Come sperimentato con successo negli scorsi anni, il Fora Tur sarà accompagnato dalla musica in strada con le band A-T-PIC Ensemble e I 2 al qu4drato che suoneranno sia sabato che domenica.