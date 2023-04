I commercianti "Insoliti Ambasciatori di Cultura" in visita alla mostra di Arca

I commercianti vercellesi diventano “Insoliti ambasciatori della cultura": aderendo a un progetto di Ascom e Formater partito qualche anno fa, un gruppo di esercenti vercellesi, insieme all'assessore agli Eventi Mimmo Sabatino, al sindaco Andrea Corsaro e con la guida della delegata Fai, Paoletta Picco, hanno visitato la mostra dedicata a Manzù, «La scultura è un raggio di luna», in corso ad Arca.

Una proposta per farsi a loro volta divulìgatori e riportare ai clienti e ai visitatori della nostra città notizie e informazioni utili sul sistema museale e sugli eventi espositivi cittadini.

Gli “Insoliti ambasciatori della cultura" già formati nell'ambito del progetto Ascom - Formater sono circa una quindicina.

«Ho accettato molto volentieri la richiesta dei miei colleghi che desideravano visitare la mostra nella pausa della loro attività - commenta Sabatino -. La visita è stata curata da Paoletta Picco, delegata Fai in modo da dedicare all’associazione una donazione volontaria per supportare le loro attività. Per il gruppo di commercianti è stata una pausa di cultura prima di riprendere le attività giornaliere».