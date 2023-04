Grandissima Giulia Perotti: oro mondiale nel corpo libero - VIDEO

Due bronzi (a squadre e alle parallele asimmetriche) e un meraviglioso oro nel corpo libero. Mondiale da incorniciare per Giulia Perotti, 13enne vercellese, tesserata per la Libertas Ginnastica, che, ad Antalya, in Turchia, mette al collo la medaglia più preziosa al termine di una prova impeccabile.

Inseguendo il suo mito ginnico Martina Maggio, Giulia Perotti è diventata la migliore al mondo sul quadrato del corpo libero, raggiungendo 12.900 punti e mettendosi alle spalle atlete fortissime. In Turchia insieme alla sua tecnica Federica Gatti, che la allena insieme a Enrico Pozzo, la giovanissima vercellese, la più giovane della pur giovanissima formazione italiana, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo immenso valore. Grandissima soddisfazione per il presidente della Libertas, Luca Casalino e per tutta la città. A Giulia sono arrivati i complimenti del presidente della Provincia, Davide Gilardino, e dell'assessore allo Sport del Comune, Mimmo Sabatino. «Complimenti a Giulia, ai tecnici Gatti e Pozzo e al presidente Luca Casalino della società Libertas ginnastica Vercelli - dice - Complimenti da parte mia e del sindaco Andrea Corsaro. Attendiamo il rientro per invitarla in comune e festeggiare».