Giornata dell'Autismo, se ne parla al Salotto Letterario

In occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sullʼautismo, Associazione Rinascimente e Il Salotto Letterario di Vercelli organizzano un incontro per sensibilizzare in merito al tema.

Lʼappuntamento è per lunedì 3 aprile, alle 18,30, al Bijoux Cafè di corso Libertà 14. Lʼingresso è gratuito e aperto a tutti. Ospite dell'incontro è Francesca Debernardi, vicepresidente di Angsa Novara-Vercelli: da anni la vercellese non solo è impegnata nel campo a livello lavorativo, ma sul territorio è conosciuta da molte persone per la sua capacità di sensibilizzare e informare attraverso le sue competenze, conoscenze e il suo vissuto personale.

«Attraverso Il Salotto Letterario organizziamo anche questo tipo di incontri, volti a dare alla cittadinanza momenti di riflessione, confronto e informazioni - spiega Sabrina Falanga, presidente de Il Salotto Letterario, che modererà lʼappuntamento -. Quello dellʼautismo è un tema di cui cʼè sempre bisogno di parlare, soprattutto per dare supporto a quelle famiglie che si trovano a vivere in prima persona questa esperienza. Sono appuntamenti che hanno lʼobiettivo di sensibilizzare anche coloro che non hanno unʼesperienza legata a questo disturbo ma che desiderano conoscerne gli aspetti o sapere come essere dʼaiuto. Per questo lʼappuntamento è aperto a tutti: famiglie, nonni, giovani, insegnanti».

«LʼAssociazione Rinascimente è sempre stata impegnata in questo tipo di appuntamenti: negli anni siamo stati accanto ai disabili e ai malati, abbiamo organizzato convegni per le scuole in cui abbiamo discusso di disturbi alimentari, partecipato alle raccolte fondi delle altre associazioni locali. La mission della nostra associazione ‒ dice Michela Trada, presidente del sodalizio ‒ è quella di diffondere cultura e bellezza: sensibilizzare e informare su temi così importanti è, per noi, importante per rendere migliore il mondo che ci circonda».