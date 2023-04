Con Fiabe di Bontà di Claudia Ferraris nasce un nuovo progetto editoriale di Liberi di scegliere Odv

Nasce il nostro nuovo progetto editoriale/educativo

“INVITO ALLA BONTÁ “ con il libro per bambini FIABE DI BONTÁ - La storia di un grazie , scritto ed illustrato da Claudia FERRARIS che verrà presentato

Venerdì 14 APRILE 2023 alle ore 17,30 presso il Seminario Arcivescovile di Piazza Sant’Eusebio a Vercelli

Dialogheranno con l’autrice, Ilde LORENZOLA e Fabio PONZANA, curatori delle prefazioni.

Dopo un lungo “periodo di gestazione” anche dovuto a qualche “problemino di salute”, siamo finalmente in grado di poter parlare a Voi e con Voi, di bontà e generosità verso il prossimo.

Ad ispirare l’autrice di questo libro illustrato per bambini Claudia Ferraris, da anni vicina alla nostra associazione con il suo generoso operato, sono state due donne vercellesi che, nel periodo più triste della pandemia da Covid 19 e nei primi mesi della guerra in Ucraina hanno, con energia non comune, aiutato tantissime famiglie in difficoltà. Wanna Goddi e Valeria Simonetta infatti, sono state il “braccio operativo” di questo grande messaggio d’amore e generosità, supportate ed affiancate da tante altre persone generose e sensibili, da Clubs Service e da aziende del territorio.

Non tutti i mali vengono per nuocere e anche in questo caso, il dilatarsi dei tempi di realizzazione, ci ha consentito di aggiungere alla nostra iniziativa, alcune caratteristiche che pensiamo completino ancor meglio il nostro lavoro. Pensiamo davvero che gli sforzi di tutti siano premiati dal successo dell’iniziativa editoriale che sempre ricalca lo sfondo educativo di tutte le nostre precedenti.

Dopo FIABE DI RISO, che ha raggiunto oltre 70 paesi nel mondo anche grazie al Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale;

dopo FAVOLE DI TERRA E DI ARIA che ha coinvolto ben oltre 11mila bambini in tutta la provincia di Vercelli attraverso il progetto LUI E’ MEGLIO DI ME;

dopo aver dato voce a chi non l’ha con LA MARGHERITA E IL VENTO E ALTRE STORIE, speriamo che FIABE DI BONTA’ possa davvero toccare gli animi di tutti …. e non solo quello dei bambini a cui è dedicato.

La quarta di copertina del libro è la sintesi del significato del nostro progetto:

Fiabe di Bontà, attraverso un semplicissimo e coloratissimo viaggio di fantasia che mette in contatto i bambini col bisogno di generosità e altruismo, rappresenta un vero e proprio invito alla bontà e all’aiuto.

Come l’esempio di generosità di due donne vercellesi, attive da quasi tre anni sul territorio, può e deve essere di stimolo altruistico per i nostri bambini, unica speranza per un mondo migliore.

L’aiuto al prossimo nel momento del bisogno sia di esempio, affinchè si possa sempre aiutare chi è in difficoltà.

Il ringraziamento più grande da parte di Liberi di Scegliere Odv è ovviamente rivolto a chi ha consentito la realizzazione di questo lavoro i cui proventi, per quanto ovvio e come sempre, andranno totalmente a finanziare i progetti assistenziali dell’associazione, rivolti a rendere la vita più vivibile a molti “ragazzi speciali”.

Allo staff della casa editrice EFFEDI edizioni, agli Sponsor che hanno finanziato totalmente il nostro lavoro, ai Patrocinanti e a chi, oggi come nel passato ci è sempre stato accanto, va il nostro doverosissimo grazie.

Al termine i cuochi del COMITATO VECCHIA PORTA CASALE, come già accadde in altre nostre iniziative, offriranno ai presenti la tipica PANISSA VERCELLESE.