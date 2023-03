Incidente di San Germano, fissati i funerali delle vittime

Sono stati fissati i funerali di Giorgio Carando e Davide Frezzato, i due vercellesi rimasti uccisi nel terribile incidente avvenuto venerdì mattina lungo la provinciale per Santhià, nei pressi di San Germano.

Le esequie di Carando, 65 anni, agente di commercio ed ex assessore comunale a San Germano, si terranno giovedì 30 marzo, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Tronzano, dove, mercoledì 29 marzo, alle 18 sarà recitato il rosario.

Si svolgeranno a Vercelli, dove vive la madre Angela, le esequie del 38enne Fabio Frezzato, santhiatese che da tempo lavorava a Dubai in un progetto sul metaverso. La cerimonia funebre del giovane verrà celebrata nella chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di via Monfalcone, venerdì 31 alle 14,30. Su richiesta della mamma e della sorella, Erika, Fabio potrà essere ricordato attraverso opere di bene alle quali concorrere con una donazione sull'iban IT 05L3608105138278888878897.