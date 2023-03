Incidente di San Germano, una delle vittime è Giorgio Carando

E' il tronzanese Giorgio Carando, uno degli automobilisti che hanno perso la vita venerdì mattina, nell'incidente avvenuto intorno alle 8 sulla provinciale 11, tra Cascine Stra' e San Germano.

Carando, 65 anni, era un agente di commercio ed era conosciutissimo in tutto il santhiatese. Non è nota, al momento, l'identità dell'altra vittima. Secondo le prime informazioni all'origine dell'incidente, che ha coinvolto quattro mezzi, ci sarebbe uno scontro frontale, ma gli accertamenti sono ancora in atto.

Carando era stato per anni amministratore comunale a San Germano, fino all'indagine che aveva portato alla caduta della giunta guidata da Michela Rosetta.

(notizia in aggiornamento)