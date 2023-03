Due morti, auto devastate e feriti intrappolati tra le lamiere: dramma sulle strade vercellesi

Una vettura semi distrutta finita in un campo. Altre due schiantate sui lati opposti della strada e un furgone in uso ai corrieri gravemente danneggiato. Intorno lunghissime code. E' uno scenario di devastazione quello che si è presentato ai primi soccorritori accorsi, poco dopo le 8 di venerdì mattina sulla provinciale 11 tra Cascine Stra' e San Germano.

Nello schianto hanno perso la vita due persone e quattro sono rimaste ferite.

La dinamica dell'incidente, purtroppo non il primo in quel tratto di strada, non è ancora chiara: tra i primi soccorritori a giungere sul posto ci sono state più squadre dei Vigili del Fuoco. Il personale, insieme ai sanitari del 118, ha dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto, prima di affidarli alle cure dei sanitari. Quattro persone sono state trasportate in ospedale in codice verde; due, invece, hanno perso la vita.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, la Polizia Stradale e i Carabinieri hanno interdetto la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

