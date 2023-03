Lavori in vista in viale Garibaldi: nuova sede per i banchetti del Barlafus

Il Barlafus trasloca, per la seconda volta nella sua storia. A partire da domenica, 2 aprile, i banchetti di antiquariato, modernariato, libri usati e piccolo collezionismo si sposteranno in viale Rimembranza.

Una decisione concertata con il Comune che, a breve, deve far partire i lavori di riqualificazione di viale Garibaldi: la prima fase dovrebbe riguardare una serie di scavi per gli interventi ai sottoservizi. Il trasloco del Barlafus è stato così programmato per tempo, in modo da dare a espositori e visitatori la possibilità di adattarsi alla nuova sede.

Il mercatino della prima domenica del mese era nato a fine anni '90 e la sua prima sede era piazza Cavour. Nel corso del secondo mandato Corsaro venne spostato sul viale dove i banchetti hanno trovato sede finora.

Se si tratti di un trasloco temporaneo o definitivo, lo si vedrà solo dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione progettati dall'architetto Andreas Kipar che andranno a trasformare completamente il viale, creando più spazi verdi e nuove piste ciclabili.