Impresa di Engas Hockey Vercelli che batte in casa Amatori Wasken Lodi, seconda in classifica, per 2-1

Impresa di Engas Hockey Vercelli che al Palpregnolato, nell’anticipo della penultima giornata di regular season, batte Amatori Wasken Lodi, secondo in classifica, per 2-1. Partita intensa, tirata, combattuta e bloccata, in cui prevalgono gli assetti difensivi, squarciati dalle tre reti, due messe a segno negli ultimi due minuti e mezzo della seconda frazione, a distanza di cinque secondi una dall’altra. A risolvere il match, una prodezza di Diogo Neves da centrocampo. Sebbene il match sia stato equilibrato, HV ha meritato la vittoria per come ha controllato i temibili avversari, mettendo in pista equilibrio fra attacco a difesa, mai venendo meno di testa e attenzione.

Ora ad HV, ormai certa dell’ottavo posto, resta solo una partita da giocare per terminare la stagione regolare: il 16 aprile in trasferta a Bassano. Lo stesso Bassano, con cui l’Engas è ora a pari punti, ha, però, due match da recuperare: uno in trasferta con il Follonica il 1 aprile, l’altro il 5 in casa con il Grosseto. Da questi tre risultati passa l’eventualità di HV di poter concludere al settimo posto la stagione regolare.

Primo tempo : quintetti iniziali: per HV Verona in porta, Tataranni, Zucchetti, Neves, Canet; Amatori Wasken Lodi risponde con Grimalt in porta, Faccin, Najera, Antonioni, Fernandes. Subito gli ospiti ci provano con Najera, la cui conclusione termina alta. Poi, Antonioni tira su Verona; nell’immediato rovesciamento di fronte, Tataranni serve Canet che conclude, Grimalt neutralizza. Segue un tiro di Neves, non pericoloso. Lo stesso Neves, a seguire, si trova solo davanti all’estremo difensore avversario che sventa. A stretto giro, altra occasione per HV con Tataranni. Poi, Verona para un diagonale dalla sinistra di Faccin: la sfera resta in area, lo stesso Faccin tira nuovamente, ma senza centrare lo specchio della porta. Al quinto, in contropiede, Tataranni si trova solo davanti a Grimalt che è bravo a chiudere. Tre minuti dopo, sempre il portiere del Lodi si ripete su Zucchetti. Poi, a causa di una pallina persa a centro campo da HV, Faccin va al tiro, ancora dalla fascia sinistra, Verona para. Per il Lodi entra Giovannetti. All’undicesimo, Fernandes conclude alto. Al primo time out fa il suo ingresso in pista Oruste per Canet,. Poi, traversa del Lodi con Fernandes. Esce Canet e rientra Neves. Al quindicesimo, tiro di Oruste respinto dalla difesa avversaria. Pochi secondi dopo, l’argentino ci riprova dalla fascia destra, trovando pronto Grimalt che, una manciata di secondi a seguire, si ripete su Tataranni. Per il Lodi esce Bozzetto ed entra Fantozzi. Subito dopo, Barbieri ci prova con un rasoterra dalla media distanza, Verona para. Quando mancano sei minuti al termine della prima frazione, errore in manovra del Lodi di cui approfitta Oruste che giunge alla conclusione dalla destra, Grimalt gli dice di no. Rientrano Antonioni e Najera per il Lodi. Poi, tentativo di Zucchetti dalla destra che trova il portiere avversario ancora una volta pronto. Poi, tiro di poco alto di Neves. La partita si sblocca al ventunesimo: HV conduce un contropiede in situazione di tre contro due, Oruste tira dalla fascia sinistra e segna l’1-0. Subito dopo, Fantozzi scocca un velenoso diagonale dalle destra, che termina fuori. A seguire, su azione, Petrocchi spara alto in alto da posizione centrale sotto la porta di Grimalt. Poi, contropiede di HV condotto da Oruste che serve Petrocchi, Grimalt blocca tutto. A seguire, Canet tenta un pallonetto sotto rete, l’estremo difensore del Lodi sventa. Si va a riposo sul’1-0.

Secondo tempo : dopo un minuto e mezzo, punizione di Neves parata da Grimalt. Al terzo, conclusione da lontano di Zucchetti, neutralizzata dal portiere avversario. Poi, dalla sinistra, tiro di Faccin che termina alto. Immediatamente dopo, su azione, Tataranni si gira fulmineamente in area e coglie il palo. Al sesto, conclusione da lontano e in posizione centrale di Fernandes, Verona interviene in tranquillità. Poco dopo, sempre lui tira dalla destra, Verona interviene. Immediatamente dopo, Giovannetti tira dalla sinistra, Verona si oppone in spaccata.Poi, ancora Fernandes impegna il portiere di HV. Sul fronte opposto, conclusione alta da parte di Oruste. Al decimo, su azione, Neves giunge al tiro, Grimalt lo respinge col caschetto. Al dodicesimo, Bozzetto tira alto per il Lodi. A stretto gito, Neves tira dalla media distanza destra, Grimalt para. Poi, Zucchetti recupera pallina, dalla destra crossa per Petrocchi, ancora una volta Grimalt sventa. Dall’altra parte, tiro alto di Fernandes.Al quindicesimo bella combinazione Canet, Oruste, Petrocchi, Grimalt chiude con un intervento maiuscolo. Poi, Antonioni, dopo aver dribblato più avversari, tira dalla destra, ma la pallina va alta. A seguire, botta di Zucchetti da lontano, Grimalt la aggancia. Sul rovesciamento di fronte, situazione intricata in area vercellese, terminata con un tentavo di Faccin, preda di Verona. Rientra Neves. Al diciottesimo, Najera tenta un’alza e schiaccia in area di HV e Neves spara alto. Stesso esito per un tiro di Najera qualche secondo a seguire. Poi, nella stessa azione, tiri di Najera (parato da Verona) e Faccin, alto. Seguono una conclusione di Antonioni, ancora fuori misura, e di Najera dalla fascia destra, su cui Verona para. Rientra Canet rilevando Zucchetti. A tre minuti dalla sirena finale, Canet insidioso sotto porta. Pochi secondo dopo, azione insistita del Lodi che termina con il pari degli ospiti grazie ad una girata di Antonioni. Viene chiesto un time out e, alla ripresa del gioco, viene servito Neves che, da centro campo fa partire un’incredibile saetta che vale il 2 a 1 e una grande esultanza con la curva di HV. Antonioni tenta da lontano, il suo tiro finisce alto. Poi, Fernandes ruba palla e serve Faccin, su cui Verona para due volte. Quando mancano quaranta secondi, il Lodi toglie il portiere Grimalt e tenta il tutto per tutto. Barbieri tira, Verona para. Il Lodi fa possesso per i pochissimi secondi restanti, ma non basta, la partita termina 2-1 per HV.

TABELLINO

FORMAZIONI - Engas Hockey Vercelli: 85 Verona in porta, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa, secondo portiere. Allenatore: Roberto Crudeli Amatori Wasken Lodi : 12 Grimalt, 4 Giovannetti, 5 Faccin, 7 Najera, 9 Fernandes, 17 Barbieri, 54 Fantozzi, 63 Antonioni, 68 Bozzetto, 49 Porchera, secondo portiere. Allenatore : Pierluigi Bresciani

Arbitri : Alessandro Eccelsi e Simone Brambilla

RETI: 1°T -4’16 Oruste (HV) 1-0 2°T: -2’43 Antonioni (Lodi) 1-1; -2’39 Neves (HV) 2-1

Cartellini blu: nessuno