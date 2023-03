Dal torneo di Burraco: 1700 euro per il progetto "Insieme per i tumori infantili"

La partecipazione al Torneo di beneficenza organizzato domenica scorsa da Lions Club Vercelli con adesione del Circolo Burraco, disputato nelle sale del Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris, ha fruttato 1700 euro che verranno destinati all’ospedale Regina Margherita di Torino per il progetto “Insieme per i tumori infantili”.

Ottimo risultato grazie alla perfetta organizzazione dei Lons e alla adesione alla gara di 68 concorrenti che si sono cimentati per l'intero pomeriggio con passione al gioco delle pinelle: ha vinto la collaudata coppia composta da Maria Rosa Fratini e Lella Caprioglio, ma gli organizzatori hanno accontentato un po' tutti distribuendo alla fine molti premi.

Archiviato anche questo nuovo impegno con la beneficenza, al Circolo Burraco si è festeggiato il riconoscimento della FIBUR Regionale che per l'anno 2022 ha premiato Vercelli per l'intensa attività ai tavoli verdi, mentre il punteggio complessivo totalizzato nei tornei del 2022 ha decretato Carla Baiardi Campione di Circolo (e seconda in Regione); a seguire, Lores Di Maggio e Franco Bernascone. Gli outsider del Circolo Burraco sono stati premiati dal presidente Salvatore Russo, che ha annunciato il torneo del prossimo 31 marzo in memoria di Maria Teresa Borasio ed Elio Chimento, indimenticati presidenti che hanno dato grande impulso al gioco del burraco in città.