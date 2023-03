«Il Meglio di te»: un'associazione per aiutare i più fragili del mondo

L’associazione "Il Meglio di te Odv Ets" nasce dalla passione e dall’amore per il volontariato di due amiche, Luana ed Enza, entrambe mosse da un forte ideale di altruismo e dall’amore per il prossimo. Il loro sguardo è rivolto ai più bisognosi, ai più poveri fra i poveri, così come diceva Madre Teresa, la loro santa ispiratrice.

Anche il nome “Il meglio di Te”, infatti, prende spunto da una poesia di Madre Teresa che ci invita a dare sempre il meglio di noi, a donare al mondo la nostra parte migliore.

«Siamo convinte – commenta Luana Piemontese, presidente dell’Associazione - che mentre aiutiamo gli altri, aiutiamo noi stessi. Donare un sorriso, un abbraccio o una carezza fa emergere la parte più bella di noi, quella parte nascosta che non sapevamo neppure di avere».

L’Associazione ha l’obiettivo di supportare e accogliere le persone fragili, promuovendo l’inclusione e la tutela dei diritti. Promuove, ad esempio, l’istruzione scolastica nei paesi più bisognosi del mondo, in particolare in India, anche attraverso le adozioni a distanza; tutela il diritto alla salute; sostiene l’autonomia delle donne fornendo i mezzi necessari per imparare e svolgere un mestiere. Organizza, inoltre, corsi e iniziative benefiche, per condividere i suoi obiettivi e raccogliere fondi per portare avanti i tanti progetti.

Per far conoscere le sue attività, l’Associazione organizza una mostra tematica in cui saranno esposte immagini e fotografie scattate in India, durante una esperienza di volontariato, a testimonianza non solo delle difficoltà di chi vive in una condizione di grande povertà, ma anche di come la solidarietà possa dare un aiuto concreto e portare sorrisi, speranze e aiuti per un futuro migliore.

La mostra sarà allestita nei locali del Centro Territoriale per il Volontariato, in corso Libertà 72 e sarà visitabile dal 2 marzo fino a fine aprile, durante gli orari di apertura del Ctv.