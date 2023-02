Paci: «Un successo che va ai tifosi, che oggi a Novara ci sono stati vicini»

Mister Massimo Paci analizza il successo nel derby con il Novara: "Vincere contro gli azzurri è stata una bella soddisfazione. Soprattutto per come abbiamo interpretato e giocato la gara. Era un incontro "sporco", siamo riusciti a renderla meno complicata di quello che poteva essere. Merito dei ragazzi che hanno avuto un ottimo approccio al match e, grazie al loro agonismo siamo riusciti. Il derby, d'altra parte, è sempre un qualcosa di diverso, nel quale tattica e schemi di gioco contano relativamente. Abbiamo provato a restare compatti in fase di non possesso, ci siamo riusciti, occupando al meglio la metà campo avversaria quando eravamo in fase di possesso palla. Forse abbiamo creato meno rispetto al match contro la Triestina, ma il Novara si è difeso bene, creandoci qualche difficoltà con la difesa a cinque. Abbiamo comunque avuto alcune opportunità sia nei primi 45' che nella ripresa. Il gol annullato a Comi, non sono sicuro fosse in fuorigioco. Poi abbiamo conquistato la punizione da cui è arrivato il gol di Guindo. Un successo che va ai tifosi, che oggi a Novara non hanno fatto mancare il loro calore: meritavano questa soddisfazione, così come il presidente e il ds Casella per quanto stanno facendo per noi. Complimenti quindi ai ragazzi anche se già da domani dovremo pensare al match di mercoledì con la Pro Patria, dove dovremo mantenere alta l’attenzione. Se saremo in grado di farlo, potremo dire la nostra contro tutti".