In memoria di Piero Caccavo, storico socio e dirigente Avis

È, purtroppo, venuto a mancare Piero Caccavo (classe 1938), storico socio ed ex dirigente della sezione comunale di Vercelli dell’AVIS. Per diversi anni ha contribuito fattivamente alla gestione dell’Associazione e al suo sviluppo sul territorio, grazie alla sua costante presenza e disponibilità, promuovendo diverse iniziative solidali. Tra queste, per diversi anni, ha realizzato uno spazio dedicato ad AVIS per promuovere la cultura del dono del sangue durante la tradizionale Sagra dell’Agnolotto che organizzava in qualità di presidente del Comitato Rione Cervetto, e diversi incontri tematici per sensibilizzare la cittadinanza.

AVIS non perde, quindi, “solo” un ex consigliere, ma un "Grande Amico".

In sua memoria, i familiari hanno donato alla sezione comunale AVIS di Vercelli l'importo di 250 euro.

A lui vanno i sentiti ringraziamenti dell’Associazione e di tutti i volontari che si uniscono al dolore della famiglia, ricordando con affetto e gratitudine Piero.