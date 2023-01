Addio a Piero Caccavo, ex presidente del Cervetto

Rione Cervetto in lutto per lo storico ex presidente Piero Caccavo. Aveva 84 anni e, sebbene da tempo avesse lasciato la guida del Comitato (di cui era stato socio fondatore), il suo nome è legato ad alcuni dei momenti d'oro del rione: sagre e bellissimi carri di carnevale, soprattutto.

Lascia la moglie Anna, i figli Davide; Paola con Ferdinando e il nipote Simone, la sorella Giuliana, il fratello Pino con le rispettive famiglie, le cognate Mariuccia e Bruna con i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato alle 10,30 in Duomo dove, venerdì alle 17 sarà recitato il Rosario.

Tra gli amici del rione e gli appassionati di folcklore e tradizioni vercellesi la notizia della morte di Caccavo ha destato grande commozione. «Ciao papà... fai buon viaggio. Adesso in Paradiso, con tutti i Cervettiani che già sono lì, fai tutte le fagiolate e le sagre dell'agnolotto che vuoi. Una all'anno, una al mese, una tutti i giorni... saranno sempre un successo», ha scritto su Facebook la figlia Paola, ringraziando i sanitari dell'ospedale per la dedizione con la quale hanno seguito il padre.