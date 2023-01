Engas Hockey Vercelli perde in trasferta col Follonica per 4 a 1

Engas Hockey Vercelli perde per 4 a 1 a casa del Follonica. Risultato che non racconta del tutto il match, in cui HV è stata in scia diretta dei quotati avversari per tutto il primo tempo. Da segnalare il rientro di Oruste fra le file dei piemontesi, ma non in condizione ottimale dopo la lunga assenza. HV ha sempre costruito: evidente, però, il peso dei pochi cambi a disposizione, specie nelle seconda frazione quando Galileo Follonica, sempre anche ricorrendo alla lunga panchina di qualità, ha schiacciato sull’acceleratore. Pochi cambi significa meno lucidità sotto porta e infatti, al momento, è proprio la capacità di finalizzare le azioni dopo aver prodotto gioco che difetta all’Engas, di cui va sottolineato il sempre generoso cuore messo in pista.

Fra i toscani da sottolineare la prova solida e di classe di Marco Pagnini, autore di una pregevole doppietta. Immancabile un "In bocca al lupo" ad Alberto Cabiddu, ieri vittima di un infortunio in allenamento costato la fattura di tibia e perone.

I ragazzi di Crudeli restano ottavi in campionato a 19 punti. Ora dopo una sequela di partite ravvicinate con squadre di alta classifica, ci sarà finalmente modo di rifiatare per la squadra: prossima partita sabato 21 gennaio, ennesima trasferta, stavolta a casa del Montebello attuale fanalino di coda in A1.

Primo tempo. Questi i quintetti iniziali: Barozzi, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Cancela, Francesco Banini per Galileo Follonica, Hv risponde con Verona, Zucchetti, Tataranni, Neves e Canet. Il match inizia su ritmi alti, tenuti da ambi le compagini. La prima occasione è per i padroni di casa con Davide Banini che scocca un diagonale dalla sinistra, parato da Verona. HV risponde con un bel taglio dentro di Neves che, dopo più dribbling, prova un’alza e schiaccia, a cui Barozzi non abbocca. Poi, insidioso un contropiede di Federico Pagnini che arriva sul fondo dalla sinistra, mettendo in mezzo la pallina, ma senza trovare compagni. Ancora lui, una manciata di secondi dopo è autore di un tiro dalla sinistra che termina fuori gonfiando la rete da dietro e dando così l’illusione del gol. Su una ripartenza, con pallina recuperata da Davide Banini, Cancela si gira fulmineo e conclude, trovando Verona reattivo. Subito dopo, su azione di contropiede, Barozzi esce su Tataranni che cade: è rigore. Lo batte Canet forte ma centrale e Barozzi para col guantone. Per il Follonica entrano Montigel e Marco Pagnini. Al nono minuto di gara, è proprio il numero 9 del Follonica, servito da Cancela, a portare in vantaggio i suoi dalla fascia sinistra su una ripartenza. HV ci prova con un contropiede concluso da Neves per vie centrali, su cui Barozzi para. Nelle file dei vercellesi, entra Petrocchi per Canet. Al quattordicesimo, Barozzi interviene di tuffo su una conclusone da lontano di Zucchetti. Poco dopo, Verona compie un doppio maiuscolo intervento su Davide Banini nell’area piccola. Quando mancano sette minuti al termine della prima frazione, Maxi Oruste rientra in pista dopo un lungo infortunio. A seguire, Francesco Banini tira da lontano, Verona para, ma poi Bonarelli si avventa sulla sua ribattuta, trovando, però, ancora pronto il portiere dell’Engas. HV, subito dopo, si produce in un ottimo contropiede veloce condotto con passaggi di prima e terminato da un tocco dal centro di Canet, ma Barozzi gli nega la rete. A tre primi e mezzo dal termine, il Follonica recupera un rinvio di Verona a centrocampo: la pallina giunge a Bonarelli che, con il portiere dei piemontesi a terra, si mangia il raddoppio per i padroni di casa. La partita continua con altre azioni, ma nessuna davvero insidiosa. La prima frazione si conclude, quindi, sulla’1-0 in favore degli azzurri toscani.

Secondo tempo: la prima azione degna di nota è conclusa da un forte tiro di Canet che trova pronto Barozzi. Subito dopo, su azione palo di Montigel e, immediatamente dopo, bellissimo intervento di Verona su Davide Banini che poi recupera la sua respinta (proteste di HV sulla regolarità) e lo infila per il 2-0. HV reagisce ancora con Canet, stavolta a conclusione di un’azione corale, che impegna Barozzi. Lo stesso portiere del Follonica è decisivo su un’iniziativa pregevole di Tataranni che ruba palla agli avversari presentandosi da solo davanti all’estremo difensore che compie un intervento d’autore. Su ripartenza, Neves dalla destra serve il suo capitano appostato sul palo opposto che trova ancora pronto l’ottimo Barozzi. Al decimo minuto, il Follonica realizza il suo terzo gol con un’iniziativa personale dalla sinistra di Francesco Banini che fa partire un irresistibile e vincente tracciante. Poco dopo, cartellino blu per Barozzi che aggancia con la stecca Neves mentre rientrava da dietro la porta toscana. Lo stesso portoghese batte il tiro diretto e, con gancio e contro-gancio, infila la pallina dietro ad Irace per il 3 a 1. Vercelli ancora pungente subito dopo, stavolta in contropiede, con Irace che para una conclusione di Zucchetti dalla destra. Trascorrono pochi secondi e Verona salva due volte su Davide Banini. Altra occasione per HV al quindicesimo con un contropiede condotto da Oruste e terminato con un tiro di Tataranni. Follonica si riporta a +3 al diciasettesimo con una pregevole rete di Marco Pagnini dalla sinistra, anche frutto di una bella finta: siamo 4-1. HV replica con una bella girata di Tataranni e una traversa colpita da Canet. A cinque dal termine, cartellino blu per Tataranni che, da terra, aggancia Bracali con la stecca facendolo cadere. Cancela batte il tiro diretto avventurandosi, dopo due finte, in un’alza e schiaccia su cui Verona chiude con facilità. Follonica preme costruendo senza sosta durante il powerplay, ma Vercelli è abile a non concedere il gol. A due minuti dal termine, decimo fallo di squadra per l’Engas commesso da Zucchetti. Davide Banini batte il tiro libero, anche lui tentando un’alza e schiaccia, ma da difficile posizione angolata: Verona neutralizza di stecca. Poi, Canet tira da lontano un missile che impegna Barozzi. C’è ancora tempo per una conclusione di Neves e un tentativo di Tataranni che, però, si alza troppo la pallina. Il match si conclude sul 4-1.

TABELLINO

Formazioni: Galileo Follonica : 29 Barozzi fra i pali,3 Claudio Bracali, 4 Cancela, 5 Davide Banini, 7 Federico Pagnini (C), 9 Marco Pagnini, 15 Francesco Banini, 57 Oscar Bonarelli, 75 Montigel, 11 Irace. Allenatore : Sergio Silva Engas Hockey Vercelli : 85 Verona in porta, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri: Joseph Silecchia Mauro Giangegorio

Reti: 1°T -15’22 Marco Pagnini (Follonica) 1-0; 2°T -22’21 Davide Banini (Follonica) 2-0;-14’48 Francesco Banini (Follonica) 3-0; -14’24 Neves (HV) 3-1; -7’42 Marco Pagnini (Follonica) 4-1

Cartellini blu : 2°T -14’24 Barozzi (Follonica); -5’30 Tataranni (HV)