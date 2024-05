Jiujitsu, un oro e un bronzo pesanti per Pietro Ferrero

Altro oro pesante per Pietro Ferrero che sta vivendo un eccezionale momento atletico. Sabato 4 maggio al Palabarbazza di San Donà di Piave si è svolto il Venezia Challenge di Jiujitsu, la più grossa competizione del Nord Est e una delle più importanti d’Italia, valida per il ranking nazionale Unione Italiana Jiujitsu.

Ferrero, nella categoria meno 76 kg con kimono, la più affollata della competizione, si impone fino alla medaglia d’oro, tra vittorie a punti e sottomissioni, nonostante una griglia di combattimenti non favorevole, con tutte le teste di serie nel suo lato del bracket. La vittoria di categoria permette a Pietro la partecipazione agli assoluti dove cede solo in semifinale al vincitore della gara, un atleta di 20 kg più pesante, per sole due frazioni di punto, portandosi a casa un bronzo che onestamente gli sta un po’ stretto, nonostante sia atleta più giovane e leggero sul podio.

«Ottima prestazione di Pietro, come al solito lavoreremo per migliorare ancora», dice il maestro del Pro Vercelli Bjj ,Roberto Lai. Su smoothcomp.com sono disponibili i tabelloni e i video degli incontri della gara.