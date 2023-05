"Una sfida da vincere insieme": prevenzione oncoematologica nel ricordo del chirurgo Andrea Bagnasacco, morto a 47 anni

Nel ricordo di Andrea Bagnasacco, chirurgo in servizio all’Asl Vc morto nel 2021 a soli 47 anni per una malattia onco-ematologica che gli era stata diagnosticata solo pochi mesi prima i colleghi hanno promosso una giornata di prevenzione in ambito onco-ematologico rivolta a tutta la popolazione.

«Andrea - ricorda il cardiologo Sergio Macciò, che cura l'organizzazione dell'iniziativa insieme al collega Andrea Rognoni di Biella - ha lasciato di sé un ricordo intenso e positivo tra i colleghi e i pazienti di cui si è preso cura. In sua memoria abbiamo voluto proporre una mattinata di sensibilizzazione sulle malattie onco-ematologiche rivolta soprattutto alla cittadinanza e finalizzata a perpetuare nel tempo la prevenzione in tale ambito».

L'appuntamento ha come filo conduttore «Oncologia e i tumori del sangue. Capire, prevenire e affrontare uniti la malattia» e si svolgerà il 27 maggio dalle 9 alle 12 nell'aula magna del Seminario in piazza Sant'Eusebio. Dopo la presentazione delle finalità e i saluti istituzionali, prenderanno il via una serie di relazioni affidate a Chiara Saggia (direttore della struttura complessa di Oncologia del Sant'Andrea di Vercelli) su “L’importanza della prevenzione in oncologia"; Riccardo Bruna, ematologo, dirigente medico SCDU Ematologia al Maggiore della Carità di Novara e referente per le patologie linfoproliferative aggressive del quadrante su "Linfomi: diagnosi, stadiazione e terapia"; Lorenzo De Paoli, ematologo, responsabile Struttura Semplice Ematologia del Sant'Andrea e rappresentante Italia quadrante nord ovest per European Myeloma Network su "Il Mieloma multiplo e la gammopatia monoclonale: diagnosi, stadiazione e terapia". L'introduzione tematica sull'onco-ematologica è a cura del professo Giorgio Bellomo.

Alla mattinata, aperta a tutti, a ingresso libero, sarà presenta anche uno stand dell’Associazione Oncologica Pediatrica che presenterà i suoi progetti e raccoglierà fondi.