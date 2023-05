Agricigliano, due giornata davvero speciali

Simply the best. Riassunto di due giornate speciali in occasione di Agricigliano. Sabato 6 maggio (presso la sala della biblioteca comunale) il via con le conferenze relative all’impollinazione, attraverso l’Autostrada delle Api, progetto illustrato da Enrico Beretta, che ha introdotto il tema della tutela degli insetti e del verde selvatico, indispensabili per la sopravvivenza dell’ecosistema.

A seguire il Dott. Andrea Quaglino (direttore dell’A.Na.Bo.Ra.Pi) ha esposto le qualità della razza bovina fassone piemontese. Al termine degli incontri a cui ha partecipato il presidente della provincia Davide Gilardino, è stata offerta una degustazione a base di miele offerta dall’Associazione Sogni Scalzi.

La mattinata del 7 maggio ha visto scendere in campo (anzi in strada) i trattori, un revival contemporaneo delle fiere storiche di Cigliano. I giovani agricoltori hanno esposto i loro veicoli in Piazza Don Evasio Ferraris, trasferendosi tra l’entusiasmo della folla, in Piazza Varese per la benedizione dei mezzi officiata dal parroco Don Lorenzo Pasteris. Oltre 70 espositori (tra cui i negozi e le associazioni di Cigliano) hanno animato Corso Re Umberto, fornendo una piacevole cornice al paese. Come da programma si è svolta la cerimonia per la posa del monumento dedicato ai marinai ciglianesi.

Un momento di forte emozione a cui hanno aderito i familiari di Francesco Tessiore, che aveva donato l’ancora ora collocata a ricordo del sacrificio e della dedizione della Marina. All’evento era presente Davide Gilardino. Dopo “Il pranzo del contadino” (a cura della Pro Loco), Piazza Martiri si è trasformata in una grande area giochi grazie alle iniziative di Sogni Scalzi, mentre un gruppo musicale ha allietato la manifestazione. In conclusione soddisfazione per la Pro loco per il ricco riscontro di pubblico. Un grazie anche al Gruppo Comunale della Protezione Civile.