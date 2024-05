Amatori, ennesima vittoria. Una stagione da record

Si chiude con l’ennesima vittoria la stagione regolare dell’Amatori Vercelli. I gialloverdi , sabato 4 maggio, al PalaPregnolato(sempre “vietato” ai tifosi), hanno regolato, nella quattordicesima giornata del girone A del campionato di serie B, il Teamservicecar Monza. Prima posizione finale già blindata da un turno, l’Amatori ha solamente aggiornato i numeri da record: undici vittorie, un pareggio e una sconfitta; 125 reti realizzate; 43 quelle subite. Qualificazione agli spareggi promozione, per salire in A2, già in frigorifero, Tarsia e compagni hanno comunque onorato il campionato fino all’ultimo secondo. Ortogni ha infatti schierato sin dall’inizio un quintetto di “big”: Chiavaro, Tarsia, Bergamin, Francazio e Schena. Match che si sblocca dopo soli 10 secondi, grazie alla rete di Bergamin. Poi è un monologo vercellese, con la prima frazione che si chiude sul 4-1. Nella ripresa il copione non muta e l’Amatori dilaga con la tripletta di Martelli, la doppietta di Tarsia e le reti di Maffè, Schena, Bergamin e Francazio. Adesso è tempo di pensare al momento più importante della stagione, la poule promozione che si disputerà sabato 18 e domenica 19 maggio. Sede ancora da definire, anche se è certo che il “sogno” della società gialloverde di poterla ospitare al Pala Pregnolato è svanito. Il palazzetto del rione Isola non ha ancora tutti i permessi per poter ospitare il pubblico.

IL TABELLINO DELLA GARA

HOCKEY AMATORI VERCELLI – TEAMSERVICECAR MONZA: 13-4 (4-1;9-3)

HOCKEY AMATORI VERCELLI: Chiavaro, Schena, Tarsia, Martelli, Bernabè, Francazio, Maffè, Bergamin, Bosio, Errico. Allenatore: Ortogni

TEAMSERVICECAR MONZA: Agliati, Vergani, Sangiovanni, Gariboldi, Palpon, Peruzzi, Riva, De Rita, Stien. Allenatore: Olivieri

ARBITRO: Fermi

MARCATORI: 00’10” Bergamin (A); 12’30” Tarsia (A); 13’27” – 16’37” Maffè (A); 21’07” Gariboldi (M); 27’30” Maffè (A); 30’26” Schena (A); 31’19” Riva (M); 37’57” Tarsia (A); 38’38” Bergamin (A); 39’56” Tarsia (A); 41’43” Riva (M); 42’24” Francazio (A); 43’26” – 46’20” – 47’00 Martelli (A); 49’32” Sangiovanni (M)

FALLI DI SQUADRA: Amatori Vercelli – 4; Monza – 2

TIRI DIRETTI: Amatori Vercelli – 0 (0); Monza – 1 (0)

ESPULSIONI: Sangiovanni (M-2’)