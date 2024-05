Passa il Giro d'Italia: attenzione ai divieti

Giornata "rosa", lunedì, per il passaggio del giro d'Italia da Vercelli: la terza tappa Novara - Fossano prevede il transito della carovana lungo l'asse che, da corso Novara, arriva ai Cappuccini.

In concomitanza con la manifestazione sono istituiti temporanei provvedimenti viari.

Dalle 9 alle 14 e comunque sino al termine della manifestazione ciclistica, è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ambo i lati e comprese le pertinenze esterne alla carreggiata ma ordinariamente utilizzate per la sosta veicolare, delle strade comunali facenti parte dell’itinerario di gara, ovvero corso Novara, corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Viviani e corso Novara; via Viviani; corso Bormida, nel tratto compreso tra via Viviani e corso Papa Giovanni Paolo II; corso Papa Giovanni Paolo II e via Thaon de Revel.

Dalle 11,30 alle 14 lungo le strade costituenti l’itinerario di gara, è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli.