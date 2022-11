La palestra dell'Agrario intitolata a Paola Di Carlo Nasi - FOTO

Sulla targa ci sono un atleta stilizzato, che salta vero la rete del volley, e la dedica "Palestra Paola Di Carlo Nasi". L'istituto Agrario rende omaggio all'ex insegnante e campionessa di pallavolo intitolandole che quello che, per tanto anni, «E' stato il suo "luogo" - come dice, commosso, il marito Maurizio Nasi - Non poteva esserci posto migliore per ricordarla».

A precedere la breve cerimonia, un torneo di pallavolo tra le rappresentative di Agrario, Avogadro, Itis, Cavour e Lagrangia: un torneo giocato nel segno della collaborazione tra scuole, come ha sottolineato la dirigente Cinzia Ferrara.

«È stato bello ricordare Paola con un torneo tra studenti - aggiunge Nasi -: lei amava il volley ed era arrivata a giocare in serie A e sarebbe stata felice di vedere tanti giovani sotto rete». Una giornata di sport e amicizia nel ricordo di una persona che tanto ha dato allo sport e all'insegnamento. «Oggi Paola avrebbe detto: facciamo un applauso a questi ragazzi, loro sono il nostro futuro», dice Lella Bassignana, ex docente dell'Agrario e amica di Paola Di Carlo.