Poliziotte al mercato; incontri a scuola e con i commercianti

Giornata informativa, condotta dagli operatori della Questura di Vercelli, contro la violenza di genere. Nella mattinata di venerdì il personale specializzato della Questura era presente tra i cittadini, in corso Libertà, con il camper della Polizia di Stato. Oltre a distribuire l’opuscolo “Questo non è amore”, brochure realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che contiene utili consigli e suggerimenti in favore delle vittime di violenza, gli operatori di Polizia, a richiesta, hanno fornito sostegno e chiarimenti sulle attività preventive e di sostegno in presenza di segnali di violenza o di atteggiamenti prevaricatori.

All’Istituto Tecnico Agrario, invece, si è tenuto un incontro denominato “Un filo rosso per le donne”. L’incontro, rivolto alle classi quinte, ha visto la partecipazione della funzionaria della Questura Maria Rosa Mazza che ha svolto un intervento sul tema: «Pretendi legalità", per educare i più giovani al rispetto reciproco tra uomo e donna. All'incontro hanno preso parte insegnanti, avvocati, psicologi e specialisti che hanno trattato il tema sotto diversi punti di vista. Federico Bodo, psicologo, ha offerto una riflessione du "Tra essere e apparire", l'avvocato Maria Cristina Cossu ha svolto una relazione dal titolo "Non sei sola", la collega Martina Rinolfi ha affrontato "La tutela". Infine Paola Bernascone Cappi ha svolto una relazione dal provatorio titolo: “Come ti vesti?".

Sempre nella mattinata di venerdì, il Questore di Vercelli, Maurizio Di Domenico ha ricevuto la opresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Vercelli, Donatella Bertolone, al fine di ribadire l’impegno della Polizia di Stato nei confronti del Progetto #Sicurezzavera. Bertolone ha fatto dono al Questore di una t-shirt realizzata da Confcommercio – F.I.P.E. in merito a tale Progetto, mentre il Questore le ha consegnato gli opuscoli informativi “Questo non è amore” che verranno distribuiti nei vari esercizi commerciali.