S2M: prova di maturità bel big match della settima giornata

Nel big match della settima giornata del campionato di serie D, la S2M vince ancora.

Venerdì sera alla palestra Bertinetti nell’anticipo, le bicciolane hanno superato le terze in classifica del Lilliput Settimo.

La partita è stata molto bella e combattuta con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto con ottimi scambi da categoria superiore.

Alla fine, hanno avuto la meglio Comello e compagne, che giocando un ottimo partita sia tecnicamente che con grinta, hanno conquistato i tre punti mantenendo la testa della classifica.

All’inizio dell’incontro le bianconere schierano: Vattimo in palleggio, De Ambrogio opposta, Bertinazzi e Ogliaro centrale, Comello e Laura Lupo ali, con Saino Libero.

Lupo e compagne partono bene costringendo le torinesi chiedere i due time out ( 8/13 e 14/19 ).

Solo nel finale a causa di distrazioni, le ospiti si fanno sotto, non riuscendo però a colmare il divario, permettendo alla S2M di vincere il primo periodo per 25/21.

Nella seconda frazione le bicciolane perdono tutto lo smalto visto in precedenza ed il Lilliput ne approfitta subito, tanto che le padrone di casa sembrano in balia delle avversarie che arrivano ad un vantaggio di 13/4.

Con questo parziale il set è compromesso e solo i cambi effettuati mitigano parzialmente il punteggio che arriva a fine frazione a 14/25.

Gheradi e Vigliani nel terzo periodo ripropongono la formazione iniziale.

Il Lilliput parte meglio, costringendo i tecnici vercellesi a chiedere il time out sul 9/13.

La sosta ridà vigore a Vattimo e compagne tanto che pur giocando punto a punto, la S2M strappa il set alle torinesi per 25/22.

Nell’ultima frazione, Bertinazzi e socie non regalano più nulla, tanto che sarà proprio la capitana a trascinare le compagne che rispondendo presente, non lasciando più scampo alle torinesi, che si devono arrendere per 25/13, permettendo alla S2M di vincere l’incontro per 3-1.

Tutte le atlete bicciolane hanno sfoggiato una prestazione da dieci con lode.

Le menzioni particolari vanno ancora una volta alla quindicenne palleggiatrice Sara Vattimo, autrice anche di 5 punti determinanti, al libero Saino che ha tenuto in piedi quasi da sola la difesa e la ricezione vercellese ed infine, ultima, ma non ultima, alla Capitana Bertinazzi (MVP) che con i sui muri, aces e attacchi che fanno 18 puti totali, ha permesso alle compagne di vincere la gara.

Il cammino della S2M prosegue sabato 26 novembre a Ciriè alle 20.45 contro la Pivielle Economy.

Un altro esame di maturità per De Ambrogio e compagne.

S2M VOLLEY VERCELLI - LILLIPUT PALLAVOLO 3-1 25/21 14/25 25/22 25/13

S2M VOLLEY VERCELLI: Saino (L1), Ogliaro (8), Bertinazzi (18),Mastronardi (1), Comello (10),

Fenoglio, Lupo (9), De Ambrogio (6), Vattimo (5), Trasente, Ippolito (4), Borrini, Vercellone,

Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani