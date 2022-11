Tumori dell’apparato genitale: la prevenzione attraverso il contrasto e la diagnosi del Papilloma virus

Giovedì 17 novembre ricorre la Giornata Mondiale dell’Eliminazione del Cancro Cervicale, che vede il Papilloma virus (HPV) fra le cause principali di insorgenza. La Direzione Generale dell’Asl di Vercelli coglie l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione, che avviene attraverso il vaccino e lo screening, offerto gratuitamente ad ampie fasce d’età della popolazione e può essere effettuata tutto l’anno.



In Italia ogni anno si registrano circa 2.400 nuovi casi di HPV, che rappresentano l’1,3% di tutti i tumori diagnosticati nelle donne.

«Il Papilloma virus non si manifesta con sintomi particolarmente evidenti – spiega la dottoressa Virginia Silano, che dirige il Servizio di igiene e salute pubblica (SISP) dell’Asl di Vercelli – nella maggior parte dei casi sparisce da solo, in altri si rende necessaria la terapia antivirale, mentre in un certo numero di altri casi provoca il tumore. In particolare può essere causa di tumori all’apparato sessuale sia femminile che maschile, oltre che alla laringe. Il vaccino viene offerto gratuitamente alle donne nate dal 1993 e agli uomini nati a partire dal 2006, oltre che agli adulti più maturi che hanno comportamenti sessuali a rischio, come sesso occasionale non protetto, o se sono immunodepressi, o ancora che abbiano già avuto una lesione all’apparato genitale; in tal caso il vaccino viene offerto anche al partner. Sulla vaccinazione contro il Papilloma virus diritto – aggiunge – abbiamo un’adesione di circa il 75% degli aventi diritto; è più elevata nella popolazione femminile, in cui raggiunge quasi l’80%, mentre nei maschi è del 71%, in continua crescita”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Sisp all’indirizzo vaccinazioni@aslvc.piemonte.it