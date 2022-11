S2M: under 13 vincente; under 16 strappa un set a Romagnano

Volley femminile: le gare di under 13 e under 16

SALUS UNIPOL GLASS S2M – JUNIOR VOLLEY CASALE 3-0 (25/11 25/14 25/12)

Salus Unipol Glass S2M under 13 a segno con un bel 3 a 0 (25/11, 25/14. 25/12) sulla compagine di Junior Mix Casale domenica pomeriggio in una gremitissima Bertinetti. Buoni i servizi delle vercellesi che si sono dimostrate finalmente grintose e determinate a rincorrere tutti i palloni. Il lavoro in palestra prosegue e con pazienza si inizia a intravedere qualcosa di buono. Impegno e costanza in allenamento avvicinano sempre di più queste atlete alla pallavolo dei grandi. Il prossimo incontro sarà sicuramente molto impegnativo a Lessona contro il Team Volley, quindi forza ragazze mettiamocela tutta.

Prossimo incontro in trasferta il 21-11 a Lessona contro TeamVolley

A referto: Tomeo, Bonni, Conti C., Cusumano, Heqimi, Cerruto, Alfieri, Nicodemo, Conti E., Avilia, Costanzo.

All.: Laura Agostinoni - Zoe Patrucco

Under 16

AZETA DISINFESTAZIONI S2M – GS PAVIC 1-3 (11-25, 25-20, 21-25, 17-25)

Vattimo 9, Avilia 5, Ippolito 17, Caricati 8, Ruffilli 2, Bossola, Vercellone 1, Gallo, Cerruti, Fornarese, Pessetti, Rrucaj L

Un solo set conquistato a Romagnano! peccato, un 3-1 comunque combattuto contro una squadra, esperta e con un potenziale molto superiore...

Inizia malissimo per Azeta Disinfestazioni S2M e fa presagire una gara a senso unico, invece il secondo set viene vinto (primo set perso dal Romagnano in campionato) e il terzo combattuto sino alla fine...

Pavic ha un numero superiore di bocche da fuoco, ed una continuità che ancora manca alle giovani vercellesi.

Prossimo incontro domenica 20-11 in trasferta contro Omegna pallavolo.