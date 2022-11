Le pagelle della Pro vista contro l'Albinoleffe

Rizzo: Primo tempo da spettatore non pagante. Nella ripresa para il rigore del possibile 1-1. Incolpevole sul pari appare un po' incerto sul colpo di testa preciso non irresistibile di Tomaselli: 6 Iezzi: fa il suo dovere sulla fascia anche se, come tutta la squadra, cala alla distanza 6 (91' Renault sv)

Perrotta: penalizzato da una discutibile decisione arbitrale, lascia la squadra in dieci nel momento meno indicato. Fino a quel momento poche sbavature: 6



Calvano; Si cala in un ruolo non suo, ma lo svolge al meglio; almeno al momento del rigore, sparti acqua del match. Nel finale con un grande recupero evita un passivo più pesante: 6.5,

Macchioni: parte bene dimostrando autorità, finendo con lo smarrirsi (non è l'unico) davanti all'arrembare dell'<wbr></wbr>Albinoleffe: 6





Iotti: match tra luci e ombre, qualche buono spunto a errori evitabili 6 (33' st Mustacchio: entra quando il match è virtualmente compromesso e non incide come sua abitudine 5.5)





Louati: dirottato in cabina di regia disputata un buon primo tempo, cercando di far ragionare la squadra nel momento più difficile. Anche lui alla fine alza bandiera bianca: 6





Saco: Il primo gol in maglia bianca, alcuni interventi che ne esaltano le qualità atletiche ma anche un po' di confusione, come tutti, nel finale in cui stacca la spina: 6

Vergara; Un primo tempo esaltante con giocate spesso da applausi. Una ripresa sottotono in cui non riesce a tenere palla e alzare la squadra: 6

Della Morte: Nei primi 45' imperversa svariando sull'intero arco dell'attacco, mandando in tilt quasi da solo la difesa seriana e andando vicino al raddoppio. Poi la sua verve si affievolisce e viene sostituito 6.5 (22' st Anastasio; un po' come Mustacchio; non ha colpe ma non riesce a raddrizzare l'inerzia di un match segnato: 5.5)





Arrighini: un paio di spunti ma non incidere come suo solito 5.5 (22' st Comi: isolato come la celebre particella di sodio pubblicitaria non riceve palloni giocabili e finisce con lo smarrirsi nel caos generale 5.5).