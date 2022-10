Domani eclissi parziale di sole: si vedrà da tutta Italia

Sul calendario cerchiatevi con il rosso la data di domani, martedì 25 ottobre, quando cioè si verificherà un’eclissi parziale solare. Se le condizioni meteo lo permetteranno, il fenomeno celeste sarà visibile in tutta Italia, da Trieste in giù.





Come si legge sul sito del Planetario di Torino, nel capoluogo piemontese la copertura massima sarà del 14% circa, alle ore 12.12. L’intero evento durerà poco più di un’ora e tre quarti, dal momento in cui la Luna “tocca” il bordo del Sole (ore 11.19) a quello in cui lo abbandona del tutto (ore 13.06).





L’eclissi solare si verifica quando Sole, Luna e Terra sono allineati, con il satellite che, trovandosi “in mezzo” agli altri due corpi celesti, blocca una parte o tutti i raggi solari che dovrebbero raggiungere il nostro pianeta. La prossima eclissi sarà di tipo parziale, quindi il disco lunare oscurerà soltanto una parte del Sole, ma lo spettacolo sarà assicurato.





L’eclissi non deve essere assolutamente osservata a occhio nudo, in quanto ciò espone a rischi per la vista. Per evitare inconvenienti, occorre munirsi di sistemi di protezione, come, ad esempio, occhiali con filtri solari specifici che sono venduti nei centri specializzati. Vietato ricorrere a strumenti fai da te come vecchie pellicole, vetri oscurati o normali occhiali da sole. Da evitare anche lastre radiologiche, occhiali da saldatore, perché possono mettere a rischio la retina di chi osserva.





L’eclissi non sarà visibile ovunque: a New York, ad esempio, non si potrà ammirare, mentre risulterà ben evidente in varie parti dell’Europa, dell’Asia occidentale e dell’Africa nord-orientale.