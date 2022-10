Arrighini-gol: Pro Vercelli in vantaggio dopo 45'

Pro Vercelli – Piacenza 1-0

Marcatori: Arrighini (Pvc) al 9'.





Zampata di Arrighini e Pro in vantaggio, strameritato





Primo tempo

Tanti ex nel Piacenza: Scazzola, Cosenza, Morra. Tintori in panchina.

Cento presenze per Roberto Iezzi.

Si parte.

Buona partenza dei ragazzi di Paci. Corradini si distingue tanto in cabina di regia quando in interdizione.

9': Pro in vantaggio. Affondo di Vergara che, prima di franare a terra perché contrastato, serve Arrighini che davanti a Rinaldi si gira e di destro insacca: 1 a 0.

12'. Punizione per il Piacenza, Rizzo pasticcia e non controlla, Persia non trova l'attimo.

13'. Iezzi a Saco, sventola da fuori, palla deviata in corner.

19'. Ancora Iezzi per Saco, tiro dal limite, quasi un passaggio per Rinaldi, che blocca.

22'. Cross velenoso per Morra, Rizzo in tuffo rimedia.

26'. Punizione dalla sinistra di Corradini, sinistro perfetto per la testa di Perrotta, palla alta, ma bell'azione.

Un dato di fatto. Tutti i giocatori mandati in campo stanno giocando bene. Ottimo il centrocampo: gran regia di Corradini e grandi percussioni di Saco e Iotti, che a volte svaria sulla fascia sinistra (in posizione, quindi, di mezzala-ala).

38'. Occasione per la Pro, con Iotti che, servito in area, non concretizza.

39'. Primo giallo per la Pro, a Macchioni.

41'. Punizione del Piacenza con schema, palla per la testa di Palazzolo, blocca sicuro Rizzo.

44'. Arrighini dal centrodestra serve Iotti, che prova il tiro a rientrare, alto, ma tra gli applausi.

46'. Affondo di Vergara sulla destra, ribatte Rinaldi.





















Formazioni:

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Macchioni; Saco, Corradini, Iotti; Della Morte, Vergara; Arrighini, Della Morte. A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Mustacchio, Comi, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Calvano, Anastasio, Silvestro, Guindo. All. Paci.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri; Munari, Palazzolo, Persia, Nelli; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Rizza, Nava, Rossetti, Zunno, Pezzola, Lamesta, Gonzi, David, Vianni, Conti, Onisa, Frosinini, Bianchieri. All. Scazzola.

















Arbitra Francesco Burlando, sezione di Genova

Ammoniti: Capoferri (P), Macchioni (Pvc),