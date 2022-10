Covid, riaprono i centri vaccinali di Santhià, Gattinara, Varallo, Alagna e Pray

Da lunedì 17 ottobre riaprono i centri vaccinali di Santhià, Gattinara, Varallo che vanno ad affiancarsi a quelli di Borgosesia e Vercelli per la somministrazione delle quarte dosi; nel mese di novembre, inoltre, sono previste anche delle giornate vaccinali ad Alagna e Pray.

Lo rende noto Asl Vercelli precisando che, in questa fase, la campagna prevede la somministrazione di: quarte dosi agli over 60 tutti convocati con chiamata diretta; quarte dosi per i 12-59 anni, convocati previa preadesione sul portale ilpiemontetivaccina.it e quinta dosi solo per soggetti estremamente vulnerabili con chiamata diretta.

A Vercelli, la Piastra di largo Giusti sarà attiva il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 19,30; a Santhià il centro vaccinale della Casa della Salute di corso Giacomo Matteotti 24 sarà aperto il mercoledì dalle 15,30 alle 19; a Borgosesia il centro allestito in ospedale via Ilorini Mo, martedì e mercoledì dalle 13,30 alle 18,30; a Gattinara (Casa della Salute di corso Vercelli 159) le somministrazioni avverranno il lunedì dalle 13,30 alle 17,30 (chiuso lunedì 31 ottobre) e infine a Varallo Sesia (Casa della Salute di via Prof. Calderini 2) il venerdì dalle 9,30 alle 15,30.

A questi si aggiungono i seguenti centri, che saranno attivi solo nelle giornate vaccinali previste per novembre: Alagna, Centro medico di piazza Rolandi (presso il Municipio): solo venerdì 25 novembre dalle 10 alle 16 e Pray (Palazzetto polifunzionale) solo nelle giornate di sabato 5, 12 e 19 novembre dalle 9 alle 16.

Intanto l'Asl ricorda che nel territorio dell’Asl di Vercelli la campagna vaccinale antinfluenzale prenderà il via nel prossimo mese di novembre, calendario e modalità di adesione saranno comunicate successivamente.